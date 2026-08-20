“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

A atriz Ana Guiomar que deu vida a Amália na novela «Amor à Prova», está a aproveitar uns dias de descanso no Algarve e decidiu partilhar alguns momentos das férias com os seguidores. A atriz publicou uma série de fotografias nas redes sociais onde mostra vários momentos passados em Quarteira. Nas imagens, surge preparada para mais um dia de praia, de boné e chapéu de sol ao ombro, mas também a desfrutar do bom tempo junto à piscina.

Foi precisamente à fotografia da piscina que os seguidores mais reagiram. A atriz aparece descontraída, a exibir a excelente forma física, numa pose que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Conhecida pelo seu sentido de humor, Ana Guiomar acompanhou a publicação com uma legenda divertida: "Tirando a taxa turística está tudo bem. 😅".

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens. Entre as várias reações, destacaram-se comentários como: "Na quarteiraaaa, vais aprender a ser feliz😂😂" e ainda "Que Gatona sexy adorei Ana bjs.❤️💯👏🏻".

Os elogios multiplicaram-se, com muitos seguidores a destacarem não só a beleza da atriz, mas também a energia positiva e o bom humor que costuma transmitir nas redes sociais.

Ana Guiomar tem mantido uma presença próxima dos seguidores através das redes sociais e, desta vez, voltou a partilhar um pouco da sua rotina de férias, numa publicação que rapidamente conquistou centenas de reações.