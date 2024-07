Ana Guiomar despede-se de «Festa é Festa» e acaba surpreendida: «A melhor Festa da minha vida»

Esta terça-feira, 30 de julho de 2024, foi o dia em que Ana Guiomar disse adeus a Aida e a «Festa é Festa».

No final da última cena, a atriz foi surpreendida por dois homens em tronco nu e com champanhe. A artista não conteve as gargalhas:

Na publicação que fez no Instagram publicou esse momento, entre outros vividos em «Festa é Festa» e começou por revelar: «Um dia vou saber escrever sobre isto. Em Dezembro de 2020, ligaram-me para fazer parte de um projeto que iria durar 3 meses, título provisório nunca houve! Já era, e sempre foi o Festa é Festa, coisa rara nas novelas. No dia 8 de Março de 2021 há um comunicado ao país, éramos nós e nem nós sabíamos bem o que éramos. No dia 26 de Abril estreámos. Portugal entrou na “nossa festa” e por lá foi ficando».



«Estamos em julho de 2024, passaram se três anos e meio. Já tinham ido a alguma Festa que durasse tanto tempo?! Eu não! Dói me os pés de tanto dançar e a cabeça também está meia tonta de tanto saltar e pular. Até agora, foi a melhor Festa da minha vida. 3055 cenas depois (quase o equivalente a 5 novelas),sei o que senti, o que vivi,o que cresci como actriz e como pessoa», acrescentou.

Por fim, deixou um grande agradecimento: «Obrigada a todos. Os deste lado e os desse lado. Sabem todos quem são. Para já, este texto é só, o meu lugar-comum, porque: Um dia vou saber escrever sobre isto… Obrigada».

Recorde-que Aida é a icónica personagem da atriz na sua novela: