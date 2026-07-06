Ana Guiomar está rendida a Bali. Mas é outro detalhe que está a chamar a atenção

"Que bela e maravilhosa surpresa": As imagens mais espetaculares da viagem de Ana Guiomar à Croácia

Bali continua a conquistar várias figuras públicas portuguesas este verão, mas há uma viagem em particular que está a despertar a curiosidade dos fãs. Ana Guiomar está em Bali e tem partilhado imagens de alguns dos locais mais impressionantes que visitou, entre spas de sonho, paisagens exuberantes e cafés com vistas de cortar a respiração.

Sempre bem-disposta, a atriz tem mostrado alguns dos momentos mais especiais da aventura através das redes sociais. Entre mergulhos, experiências de bem-estar e passeios pela natureza, Ana Guiomar não esconde o encanto pelo destino e tem deixado várias mensagens de admiração por Bali, um dos locais mais procurados por turistas de todo o mundo.

No entanto, não foram apenas as paisagens paradisíacas que captaram a atenção dos seguidores. Os mais atentos rapidamente perceberam que Diogo Valsassina também está em Bali na mesma altura. A coincidência não passou despercebida e gerou muita curiosidade para quem continua a acompanhar a história do ex-casal, que viveu uma relação de cerca de 18 anos.

A especulação ganhou ainda mais força depois de Ana Guiomar reagir a uma publicação do ator. Numa mensagem cheia de cumplicidade, a atriz comentou: "Já sei que não te correu mal a experiência". A troca de palavras foi suficiente para alimentar os comentários dos seguidores, muitos deles felizes por verem que a ligação entre ambos continua próxima apesar do fim da relação: “@diogovalsassina está tudo a pensar no mesmo 🙌”

Para já, nem Ana Guiomar nem Diogo Valsassina fizeram qualquer esclarecimento. O que se pode dizer é que as publicações dos dois continuam a ser analisadas ao detalhe pelos seguidores, que não escondem a curiosidade em perceber se este reencontro num dos destinos mais bonitos do mundo é apenas fruto do acaso ou se existe algo mais.





Ana Guiomar não é, contudo, a única cara da TVI a desfrutar de uns dias de descanso em Bali. Também Cristina Ferreira escolheu o mesmo destino para as férias, onde tem vivido momentos de sonho ao lado do filho.

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Recorde-se que Ana Guiomar conquistou a popularidade junto do grande público ao interpretar a irreverente Marta Navarro na série juvenil Morangos com Açúcar, um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Desde então, a atriz tem integrado vários projetos de ficção e entretenimento da TVI, como Festa é Festa, afirmando-se como uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa.