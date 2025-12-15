Festa é festa

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:10
Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Revelamos tudo.

A atriz Ana Guiomar de 37 anos, conhecida por dar vida à Aída na novela “Festa é Festa” e por diversos outros projetos, revelou recentemente uma novidade aos seus seguidores através de um post no Instagram. A publicação anuncia a nova temporada do programa “Congela”, da TVI, apresentado por Pedro Teixeira, na qual Ana estará novamente acompanhada pelo ator Filipe Vargas e pelo comediante e ator Vasco Pereira Coutinho.

Reconhecida pela sua boa disposição, humor contagiante e proximidade com os fãs, Ana Guiomar mostrou grande entusiasmo com esta nova fase do programa, destacando o prazer que sente em participar e divertir-se durante as gravações. No post, a atriz escreveu: «Vem aí uma nova temporada do “Congela” e a equipa dos picolés vai ganhar os programas todos! 🍦 E também somos os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais corajosos e os maiores!😎»

Os seguidores de Ana rapidamente reagiram, manifestando curiosidade e entusiasmo: «Quero muito ver isso!❤️», «Muita coragem», «Ansiosa que comece», «Adoro», entre muitos outros comentários.

Com esta participação, Ana Guiomar reafirma não só a sua versatilidade como atriz, mas também a sua capacidade de contagiar o público com energia positiva e espírito divertido, mostrando que é uma das figuras mais carismáticas da televisão portuguesa.

Recorde-se que a atriz foi Marta Navarro, na 2ª temporada da série juvenil, assim como Pedro Teixeira deu vida a Simão. A atriz recentemente, foi a icónica Aida, de «Festa é Festa», mas participou em novelas como «Tempo de Viver» e  «Amar Demais»

  

