Ana Guiomar janta com companhia muito especial. Surpreenda-se!

Ana Guiomar voltou a partilhar um momento cheio de boa disposição nas redes sociais — e desta vez com uma companhia muito especial: o ator Filipe Vargas.

Num vídeo publicado nas stories de Instagram, a atriz mostra-se sentada à mesa com o colega e amigo, num ambiente requintado, enquanto os dois trocam palavras em tom de brincadeira: “É um palácio. Nós só palácio para cima. Para cima. Estamos sentados sozinhos a uma mesa redonda. Ninguém secquer sentar connosco. Já temos outros projectos”, ouve-se Ana Guiomar dizer, com o habitual sentido de humor que tanto a caracteriza.

A ocasião especial teve lugar no Palácio Chiado, em Lisboa, onde decorreu um jantar de celebração do final da temporada do projeto Vai Direto. Também Filipe Vargas partilhou nas redes sociais uma fotografia em grupo, onde surge ao lado de Ana Guiomar, Roberto Pereira, Eva de Jesus Gonçalves, Sílvia Rizzo, Carlos M. Cunha e outros elementos da equipa.

Na legenda da publicação, o ator escreveu: «Hoje o ‘Vai Direto’ foi ao vivo e a cores no Palácio Chiado a celebrar o fim de uma temporada em grande. Que belíssimo projecto e que maravilhosa equipa». Ora veja:

A noite ficou marcada não só pela elegância do espaço e o ambiente festivo, como também pela evidente amizade e camaradagem entre os membros do elenco e da produção. Ana Guiomar e Filipe Vargas, que já trabalharam juntos em várias ocasiões, mostraram mais uma vez a cumplicidade e o espírito descontraído que os une.

