«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

  • Há 2h e 55min
A atriz partilha momentos divertidos e íntimos dos últimos dias.

Ana Guiomar, 26 anos, partilhou no Instagram um conjunto de momentos que mostram tanto a preparação para os novos projetos profissionais como a simplicidade do seu dia a dia. «Nova semana! Ensaios da novela em força (doida para contar tudo, e cheia de nervos também)», escreveu a atriz na legenda que deu o mote para a partilha.

Na primeira imagem, vemos Ana Guiomar a rir descontraidamente enquanto prepara algo, deixando a nota divertida: «tem de estar tudo a sair» para a sua página de Instagram em que partilha receitas @maejanaotenhosopa . Um registo espontâneo que mostra o lado sempre bem-humorado da atriz.

Logo depois, partilhou a tranquilidade do lar. Numa fotografia em que os seus cães surgem deitados no sofá, aos pés da atriz, escreveu: «a minha paz». Um contraste perfeito entre a agitação das gravações e a serenidade dos momentos em casa, junto dos fiéis companheiros de quatro patas.

Houve ainda espaço para partilhas mais sérias. Ana Guiomar publicou um excerto de um poema que lhe chamou a atenção e reagiu com a legenda «é muito isso»: «Nud3s não. Me manda a foto da sua caixa de remédios. Eu quero saber onde estou me metendo».

E para o final a atriz terminou as publicações com uma lista de desejos muito específicos para o seu aniversário: a imagem de um caranguejo em cerâmica e um sofá cor-de-rosa. «Quero aquele caranguejo no meu aniversário!» e «O sofá cor de rosa também!», confessou.

Os seguidores não tardaram a reagir com comentários divertidos e cúmplices: «O caranguejo é qualquer coisa 😍!» e ainda «@anaguiomar.oficial que brincos giros!! 🤩 o sofá rosa é lindo», escreveram alguns seguidores, mostrando que não perdem  cada detalhe das suas partilhas.

Entre ensaios, humor, mensagens e desejos de decoração improváveis, Ana Guiomar mostrou, mais uma vez, o que os seguidores mais apreciam nela: a capacidade de misturar o lado profissional com a descontração da vida pessoal, sempre com boa disposição e muita espontaneidade.

Veja aqui o recado que a atriz deixou a todos os seguidores: 

