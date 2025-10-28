«Acho muito injusto»: Ana Guiomar reage a um dos acontecimentos que abalou o País

«Acho muito injusto»: Ana Guiomar reage a um dos acontecimentos que abalou o País

Ana Guiomar fala sem filtros.

A atriz Ana Guiomar de 37 anos, conhecida pelo seu bom humor, genuinidade e irreverência, recorreu às redes sociais neste domingo de madrugada, dia 26 de outubro, para partilhar uma reação divertida à mudança da hora para o horário de inverno.

Numa publicação nos stories do Instagram, a artista deixou transparecer o seu lado mais bem-humorado ao abordar o tema, e escreveu: «DIREITO DE RESPOSTA! Acho muito injusto que a hora não mude ao domingo para dormirmos todos mais uma hora. Principalmente quando o despertador toca às 6h30. Quando eu tiver um mundo só meu é assim que será.»

O desabafo de Ana Guiomar rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se identificaram com a situação e se divertiram com a forma descontraída como a atriz abordou o facto de perderem uma hora de sono. A mensagem revela não só a capacidade da atriz de transformar situações do quotidiano em momentos de humor, mas também a sua personalidade espontânea e próxima dos fãs.

Apesar de tratar-se de uma situação corriqueira, a forma como Ana Guiomar reagiu à mudança da hora demonstra a sua irreverência e a facilidade com que consegue cativar o público, transformando algo simples como o ajuste do relógio num momento de entretenimento e identificação para os seguidores.

