Ana Guiomar grava vídeo hilariante e a protagonista é a mãe: «Oh mãe, isto é para os stories!»

Ana Guiomar está a aproveitar uns dias de descanso em excelente companhia: a atriz viajou com a mãe até à encantadora região da Puglia, no sul de Itália, e tem partilhado com os seus seguidores vários momentos divertidos e bem-dispostos desta escapadinha.

O roteiro tem incluído algumas das localidades mais emblemáticas da zona, como Castellana Grotte, Alberobello — conhecida pelas suas casas em forma de cone, os “trulli” —, Gallipoli, Ostuni, Alezio e ainda a paradisíaca Crystal Beach, em Gallipoli. Entre paisagens deslumbrantes, ruas pitorescas e muita gastronomia italiana, Ana Guiomar tem mostrado que está a aproveitar ao máximo cada instante.

Mas foi um vídeo partilhado nos stories do Instagram que acabou por se destacar — e arrancar gargalhadas aos fãs. No registo, a atriz surge a caminhar com uma nova mala na mão, visivelmente entusiasmada com a aquisição: “Muito contente com esta compra. Não serve para grande coisa, mas estou contente”, brinca. O bom humor continuou, quando confessou que, apesar da viagem por Itália, ainda não tinham comido pizza: “É assim, ainda não comemos pizza durante esta viagem. É um feito. Já comemos muita pasta, muita burrata, mas pizza não. Diz que é hoje, e que é uma pizzeria ‘wonderfull’”, disse, divertida.

O momento mais hilariante do vídeo acontece quando a mãe da atriz revela: « Gosto muito do senhor do hotel » e Ana Guiomar brinca e pergunta: “Gostas muito do senhor do hotel?”. Sem rodeios, a mãe da atriz responde: “Sim, já deu o que tinha a dar, mas gosto muito...”. A resposta espontânea arrancou risos, e Ana Guiomar não resistiu a comentar: “Oh mãe, isto é para os stories!”, num misto de surpresa e riso, que rapidamente conquistou quem a segue.

Este tipo de partilhas genuínas e espontâneas fazem parte da marca pessoal de Ana Guiomar nas redes sociais, onde mantém sempre um tom leve, divertido e muito próximo dos fãs. Entre compras, passeios e boa disposição, esta viagem a Itália está a ser, sem dúvida, um verdadeiro álbum de momentos inesquecíveis — e cheios de humor.