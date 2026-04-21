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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália põe Laura em perigo para tentar 'safar-se'

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 46min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália põe Laura em perigo para tentar 'safar-se' - TVI

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) faz um story sobre o pequeno-almoço que preparou para David (Diogo Amaral), para o animar, já que ontem teve um dia difícil. David nem se senta à mesa e diz que tem um assunto urgente para resolver na clínica. Amália liga a Laura (Joana Barradas) e diz-lhe que precisa da sua ajuda. Amália conta a Laura que o seu ex-marido já sabe da gravidez e ameaçou-a. Laura acha que Amália devia falar com David, mas Amália diz que tem medo do que o ex-marido possa fazer a David e por isso lembrou-se que Laura a podia ajudar. 

 Amália conta a Laura que Carlos (Rodrigo Trindade) é viciado em apostas e pede-lhe para ligar à mãe dele. Laura pergunta-lhe porque não liga ela e Amália diz que ele deve ter dito muito mal dela à mãe. Laura não sabe se é capaz, mas Amália acha que sim, pois foi escolhida de entre milhares de seguidoras.

Recorde-se que não é a primeira vez que ela usa Laura:

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