Últimas emoções «Amor à Prova»: A queda de Amália

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) pergunta a Simone (Susana Arrais) que assunto tão urgente é que Vítor (Diogo Infante) tem para falar com ela. Simone faz-se de desentendida e diz que acha que tem a ver com um direto qualquer que ela fez.
Amália vai ter com Vítor, mas quem encontra é Sara (Joana de Verona). Simone entra de seguida e agarra Amália. Sara confisca-lhe o telemóvel, desbloqueia-o e sai com ele. Amália fica furiosa. Simone tranca-se com Amália e diz que vai pagar por todo o mal que fez.
Sara começa um direto do telemóvel de Amália e promete revelar quem é a verdadeira beija-flora.
Todos assistem ao direto que Sara faz do telemóvel de Amália. Sara conta que Amália foi a culpada pelo seu primeiro aborto e que Alice não abandonou a sua família como Amália disse. Sara garante que Alice é uma ótima mãe e que teve de sair de casa, porque Tomás a ameaçou. Sara prepara-se para contar porque Amália foi para casa de Tomás.
Recorde-se que os esquemas de Amália têm estado a ser descobertos: