Vem aí em «Amor à Prova»: Sara cai na armadilha de Amália

Em «Amor à Prova», Laura chega com Amália (Ana Guiomar) e esta pede-lhe para mandar chamar a enfermeira Sara (Joana de Verona). Esta vem a passar e Amália finge que está a ter uma crise renal. Sara estava de saída, mas é profissional e atende Amália.
Amália continua a queixar-se com dores e Sara diz-lhe que a única coisa que pode tomar é paracetamol. Amália deixa cair o conteúdo da mala e aproveita a distração de Sara, para trocar a lamela de comprimidos que Sara lhe deu, com a que trazia escondida no sutiã. Sara pede a Amália para descansar e diz que tem de ir andando.
Sara volta a cruzar-se com Marco e ele estranha que ela ainda não tenha ido embora. Sara diz que teve de assistir Amália e que lhe deu um paracetamol, porque está grávida. Sara pede a Marco para depois ir ver como ela está.
Marco vai ver como Amália está e estranha que esteja a dormir. Marco acorda-a e diz que o paracetamol não a devia fazer adormecer. Amália faz-se de sonsa e diz que não sabe o que tomou, mas não deve ter sido paracetamol. Marco vê a lamela de comprimidos no carrinho, aquela que Amália trocou, e fica tenso.
Amália finge desespero ao saber que Sara lhe deu o medicamento errado e finge temer pela saúde do bebé. Marco acha muito estranho que Sara tenha cometido um erro daquele calibre e quer conversar com ela, mas Laura acha inadmissível e afirma que aquilo é negligência.
Recorde-se que, anteriormente, Sara deixou Amália sem saída: