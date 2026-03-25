Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália dá conselho a Tomás

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 28min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália dá conselho a Tomás - TVI

Resta saber se é um conselho bondoso ou maldoso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai ter com Alice (Mafalda Marafusta) e diz que Tomás (João Jesus) lhe contou o que se passou na taqueria. Amália pergunta a Alice se Cris cancelou o casamento por sua causa.

 Amália insiste em saber se se passou alguma coisa entre Alice e Cris. Alice desvia o assunto e diz que não percebe porque Amália está tão indignada com o divórcio dos pais, quando sempre culpou a mãe por ter casado quando engravidou. Alice acha que os pais têm o direito de se divorciar, se não estão felizes. Tomás aparece e pergunta se está tudo bem.

Tomás pergunta a Amália se estava a discutir com Alice. Ela diz que estavam a falar sobre o divórcio dos pais e que têm opiniões diferentes. Tomás pergunta se não falaram sobre o fim do casamento de Cris e o que Amália acha disso. Tomás estranhou que Alice não se tivesse comovido com a tristeza de Sara (Joana de Verona). Amália aconselha Tomás a dar mais atenção a Alice

Recorde-se que já não é a primeira vez que Amália diz este tipo de coisas a Tomás:

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre que Sara e Bruno já se envolveram?

Vem aí em «Amor à Prova»: Confronto explosivo! Sara invade casa de Alice e faz ameaça

Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: André troca Melanie por Ana?

Amor à Prova
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Conheça o plano de Tomás para se livrar de Cris

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Sara é cruel com Bruno

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Sara liga a Bruno no momento em que ele vai confessar tudo a Cris

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Melanie 'aperta' com Sara e deixa-a em choque

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova- Cris prova a Alice: «Eu disse-te que ia começar a abrir caminho para o nosso futuro»

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

seg, 23 mar
1

Vem aí em «Terra Forte»: Cena quente entre Maria de Fátima e Cobra termina com revelação chocante

Terra Forte
Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?

Terra Forte
28 out 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor rebaixa-se a Maria de Fátima e faz-lhe um pedido

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima confessa ciúmes de Sammy e implora perdão a Flor

Terra Forte
11 nov 2025
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Plano de Sara e Tomás resulta e Alice não aguenta a pressão

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André troca Melanie por Ana?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Às escondidas, Sammy faz teste de ADN para saber de Dani e Dudu são seus filhos?

Terra Forte
Hoje

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
Hoje

Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai»

Ontem

Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Sofia Ribeiro pronuncia-se sobre o drama do momento no Secret Story: «Já fui uma Eva»

Hoje

O regresso emocionante de Kelly Bailey ao lugar onde foi muito feliz: «Acordar aqui»

Hoje

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

A Fazenda
Hoje

Nem vai acreditar! Isto é o que Inês Castel-Branco nunca dispensa e tem de ter sempre consigo

Ontem

Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai»

Ontem

Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

Ontem
Mais Fora do Ecrã