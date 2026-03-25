Vem aí em «Amor à Prova»: Amália dá conselho a Tomás

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) vai ter com Alice (Mafalda Marafusta) e diz que Tomás (João Jesus) lhe contou o que se passou na taqueria. Amália pergunta a Alice se Cris cancelou o casamento por sua causa.

Amália insiste em saber se se passou alguma coisa entre Alice e Cris. Alice desvia o assunto e diz que não percebe porque Amália está tão indignada com o divórcio dos pais, quando sempre culpou a mãe por ter casado quando engravidou. Alice acha que os pais têm o direito de se divorciar, se não estão felizes. Tomás aparece e pergunta se está tudo bem.

Tomás pergunta a Amália se estava a discutir com Alice. Ela diz que estavam a falar sobre o divórcio dos pais e que têm opiniões diferentes. Tomás pergunta se não falaram sobre o fim do casamento de Cris e o que Amália acha disso. Tomás estranhou que Alice não se tivesse comovido com a tristeza de Sara (Joana de Verona). Amália aconselha Tomás a dar mais atenção a Alice

Recorde-se que já não é a primeira vez que Amália diz este tipo de coisas a Tomás: