Vem aí em «Amor à Prova»: Amália descobre que Tomás anda a drogar Alice e apoia-o

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) está furioso pelo processo de revisão de adoção ter entrado no tribunal. Amália (Ana Guiomar) diz a Tomás que ele já devia estar à espera e que tem de ser inteligente. Tomás pergunta a Amália porque é que ela o está a ajudar. Amália acha que eles são iguais e fazem tudo para proteger a família.

Tomás diz que tem de manter o foco e mostra a Amália a foto de Alice (Mafalda Marafusta) "desmaiada". Volta a dizer que acha que Alice se voltou a automedicar. Amália fica desconfiada. Puxa por Tomás e acusa-o de estar a drogar Alice. Tomás não tem como esconder, mas Amália apoia-o. Tomás precisa de mais provas e Amália sabe como ajudá-lo.

Recorde-se que Amália tem sido cúmplice de Tomás: