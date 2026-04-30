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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 6min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece - TVI

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) chega e pede a Tomás (João Jesus) para chamar Alice (Mafalda Marafusta). Ele percebe que ela não está bem e pergunta se foi alguma coisa com o bebé. Amália diz que teve uma discussão horrível com David (Diogo Amaral) e Tomás pergunta se foi por causa do que viu na clínica. Amália chora e Tomás abraça-a.

Amália diz que Carlos (Rodrigo Trindade) a anda a perseguir há algum tempo e faz de tudo para assombrar o seu casamento. Ela compara-o a Cris e Tomás fica desconfortável. O advogado fica a saber do vício das apostas e da mentira sobre a morte da mãe de Carlos e não entende como David acredita em Carlos e não em Amália.

A influencer agradece o apoio de Tomás e coloca-lhe a mão no ombro. Alice chega e Amália retira a mão. Alice fica surpreendida com a visita de Amália e ela conta que discutiu com David. Amália diz que Tomás a deixou passar ali a noite e pergunta a Alice se se importa.

Recorde-se que Amália tem sido uma das conselheiras de Tomás:

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