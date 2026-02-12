Vem aí em «Amor à Prova»: Amália provoca Tomás com insinuações perigosas sobre Alice

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Em «Amor à Prova», Tomás (João Jesus) conta a David (Diogo Amaral) que Cris (José Condessa) ameaçou recorrer à justiça, para reclamar os seus direitos de pai e queixa-se por David não ter despedido Sara (Joana de Verona) e ela continue a atrair Cris para ali. David não quer misturar a sua vida profissional com a pessoal. Tomás diz-lhe que podia ao menos tentar controlar Amália (Ana Guiomar) e não deixar que ela fale de Nico nos seus diretos.

Tomás vai ter com Amália para exigir que ela apague os vídeos a falar de Nico (Salvador Biernat). Amália diz que Alice e Cris fizeram o mesmo e encontraram-se ali em casa. Tomás fica surpreendido e furioso. Amália diz-lhe que devia preocupar-se com os sentimentos de Alice (Mafalda Marafusta), pois pareceu-lhe que não ficou muito feliz com a notícia do casamento de Cris.

Recorde-se que foi Amália que provocou um primeiro encontro entre Alice e Cris e que os deixou a sós: