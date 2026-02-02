Amor à Prova

«Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela»: Fãs de «Amor à Prova» têm opinião vincada sobre Amália

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:39
Qual a sua opinião?

A personagem Amália, interpretada por Ana Guiomar na novela «Amor à Prova», da TVI, continua a gerar muito debate entre os telespectadores. Uma recente publicação feita pela TVI e pela TVI Novelas nas redes sociais voltou a acender o debate, com muitos fãs a mostrarem opiniões bastante vincadas sobre as atitudes da personagem.

No Instagram, os canais divulgaram um vídeo que revela um encontro secreto entre Alice (Mafalda Marafusta) e Cris (José Condessa), uma situação cuidadosamente provocada e planeada por Amália. Na legenda da publicação podia ler-se: «Beijem-se, abracem-se, jurem nunca mais olhar para a cara um do outro…». Como é que isto vai acabar? 🤔

A reação dos fãs não se fez esperar e a caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens: “Se eu tivesse uma irmã assim ela voava pela janela”, escreveu uma seguidora. Outros comentários foram ainda mais diretos: “Mas que COBRA” ou “É muito louca”.

Apesar das críticas, nem todos partilham da mesma opinião. Alguns fãs saíram em defesa da personagem, considerando-a pragmática e estratégica. “Muito prática esta Amália”, escreveu uma internauta, mostrando que a personagem continua a dividir o público.

«Amor à Prova» mantém-se assim como uma das novelas mais comentadas do momento, com as decisões e jogos psicológicos de Amália a gerar reações intensas e a alimentar a discussão nas redes sociais, episódio após episódio.

