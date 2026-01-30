Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

O jovem fica confuso.

Em «Amor à Prova», Sara (Joana de Verona) conta a Nelson (Fernando Rodrigues) que pôs Cris (José Condessa) a tratar do casamento e agora só dá o que ele der.

Cris diz que já escolheu a entrada. Sara, super empolgada, já contou a Melanie que Cris escolheu cocktail de camarão para entrada. Melanie (Beatriz Costa) fica constrangida e avisa que ele pode ter escolhido aquilo porque se sentiu pressionado, mas se calhar nem gosta assim tanto de camarão. Sara prefere manter-se otimista.  Amália (Ana Guiomar) aparece e pede para falar com Cris.

Amália pede desculpa a Cris por o ter encurralado com Alice no seu apartamento e afirma que viu coisas onde não existiam. Cris sente o baque, mas aguenta-se. Amália revela que Nico vai sair dos cuidados intensivos e que vão ficar a saber de tudo. Cris fica confuso e Amália pergunta-lhe se não sabe o que a mãe fez.

Recorde-se que Amália foi das primeiras pessoas a suspeitar que Cris estava interessado em Alice:

