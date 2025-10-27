Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:16
Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada - TVI

Um momento inesperado que deixou a atriz incrédula.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ana Guiomar, de 37 anos, voltou a arrancar sorrisos aos seus seguidores com mais um episódio divertido protagonizado pela sua cadela Leia Skywalker, adotada em 2023. A atriz, conhecida pelo seu bom humor, pela boa disposição e pela ligação próxima à família, partilhou nas redes sociais uma fotografia que rapidamente se tornou viral.

Na imagem, Leia surge deitada na cama, tapada com o cobertor e com o focinho pousado na almofada, num cenário digno de um ser humano a descansar. Divertida com a situação, a atriz escreveu: “Eu não sei que diga! Em nenhum momento houve intervenção humana aqui! A lata…”, mostrando o espanto — e a graça — com a pose da sua companheira de quatro patas.

A publicação não tardou a receber dezenas de comentários de seguidores que se identificaram com o momento. “Igual por aqui”, escreveu uma fã, enquanto outra reagiu com humor: “Ganda lata”. Houve também quem se derretesse de ternura com mensagens como “Hehehehe ❤️”, “Coisa boa ❤️” ou “Tão bom!!!”. Entre os comentários mais sentidos, um seguidor destacou: “Que maravilha, Ana, onde chega a inteligência animal, adorei bjs”, e outro acrescentou: “São bebés literalmente. A minha é igual”.

O momento, além de divertido, mostra a cumplicidade entre Ana Guiomar e Leia Skywalker, reforçando o carinho e a alegria que a atriz transmite nas suas partilhas. Com o seu humor característico, Ana continua a provar que até as situações mais simples do quotidiano podem ser fonte de boas gargalhadas — especialmente quando envolvem um amigo de quatro patas tão especial.

Veja aqui uma entrevista da atriz a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos onde revela duas novidades bombásticas: 

Veja também: 

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai - Novelas - TVI

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo - Novelas - TVI 

 

Relacionados

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Mais Vistos

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
qui, 23 out
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Exclusivo «Terra Forte»: No velório de Flor, Maria de Fátima insinua que ela se suicidou

Terra Forte
ter, 21 out
4

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 24 out
5

Vem aí em «Terra Forte»: Conheça o cúmplice de Maria de Fátima no golpe a Flor

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

A Protegida
Ontem

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Cacau
Hoje

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

A Protegida
Ontem

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Para Sempre
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Terra Forte
sáb, 25 out
FORA DO ECRÃ

Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial

Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Hoje

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Hoje

Sara Carreira continua a inspirar: o gesto de Tony Carreira que está a emocionar o País

Hoje

Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai

Hoje

Homicídio Susana Gravato: Catarina Gouveia responde a vídeo 'polémico' de Cristiana Jesus

Hoje
Mais Fora do Ecrã