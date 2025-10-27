Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Ana Guiomar, de 37 anos, voltou a arrancar sorrisos aos seus seguidores com mais um episódio divertido protagonizado pela sua cadela Leia Skywalker, adotada em 2023. A atriz, conhecida pelo seu bom humor, pela boa disposição e pela ligação próxima à família, partilhou nas redes sociais uma fotografia que rapidamente se tornou viral.

Na imagem, Leia surge deitada na cama, tapada com o cobertor e com o focinho pousado na almofada, num cenário digno de um ser humano a descansar. Divertida com a situação, a atriz escreveu: “Eu não sei que diga! Em nenhum momento houve intervenção humana aqui! A lata…”, mostrando o espanto — e a graça — com a pose da sua companheira de quatro patas.

A publicação não tardou a receber dezenas de comentários de seguidores que se identificaram com o momento. “Igual por aqui”, escreveu uma fã, enquanto outra reagiu com humor: “Ganda lata”. Houve também quem se derretesse de ternura com mensagens como “Hehehehe ❤️”, “Coisa boa ❤️” ou “Tão bom!!!”. Entre os comentários mais sentidos, um seguidor destacou: “Que maravilha, Ana, onde chega a inteligência animal, adorei bjs”, e outro acrescentou: “São bebés literalmente. A minha é igual”.

O momento, além de divertido, mostra a cumplicidade entre Ana Guiomar e Leia Skywalker, reforçando o carinho e a alegria que a atriz transmite nas suas partilhas. Com o seu humor característico, Ana continua a provar que até as situações mais simples do quotidiano podem ser fonte de boas gargalhadas — especialmente quando envolvem um amigo de quatro patas tão especial.

