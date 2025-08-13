«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Ana Guiomar decidiu abrir o baú das memórias e partilhar com os seguidores um pouco da sua infância, e dos irmãos, num registo nostálgico com algum humor. A atriz partilhou no Instagram algumas fotografias antigas, que viu em casa da mãe e da avó, e que a transportaram diretamente para os anos 80, 90 e 2000 da sua vida.

«Vir a casa da minha mãe e da minha avó é sempre uma delícia! Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos!», escreveu na legenda, confessando ainda que o irmão, Leonardo Fonseca. «leva DESDE SEMPRE a taça de poses deslumbrantes…😅».

Nas fotografias, é possível ver uma jovem Ana Guiomar, ainda criança, sozinha ou ao lado dos irmãos, todos a posarem para a câmara em momentos que hoje misturam nostalgia e gargalhadas. Há registos típicos da época, com roupas, penteados e cenários nos levam imediatamente para outra década.

Os seguidores e amigos não resistiram a reagir à partilha. A fadista Gisela João deixou apenas uma sequência de corações: «😍😍😍😍», enquanto Ana Brito e Cunha se rendeu à brincadeira: «Não aguento 😍 deixa lá que também és boa nas poses».

Mais do que uma simples viagem no tempo, esta publicação é uma celebração da família e das memórias que a atriz guarda para sempre. Com o seu habitual sentido de humor, Ana Guiomar mostrou que, mesmo nas imagens mais «deprimentes», como lhes chama, há sempre um momento especial.

Entre tesouros fotográficos e reencontros de infância, a atriz provou que visitar a casa da mãe e da avó é sempre sinónimo de reencontrar histórias e aquele calor que só as memórias de família sabem trazer.