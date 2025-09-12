«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica

Ana Guiomar, atriz de 37 anos, viveu um verão de sonho ao lado do irmão Leonardo Fonseca e não escondeu a saudade de Paris. A atriz, de 37 anos, publicou recentemente um post nas redes sociais a recordar os momentos que viveu na cidade, e escreveu com emoção: «Foste muito gentil connosco Paris, tinha saudades tuas e não sabia. 😅».

Deslumbrada com as experiências e memórias da capital francesa, Ana Guiomar partilhou uma galeria de fotografias que rapidamente encheu a caixa de comentários de elogios. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores destacam-se: «Adorei suas fotos Ana bjs» e «Vamos trabalhar, temos que a ver no ecrã ❤️».

A partilha mostra que, para Ana Guiomar, Paris continua a ser um destino especial, capaz de despertar emoções e memórias únicas, reforçando a sua ligação afetiva à cidade e a paixão por viajar em família e descobrir novas experiências.

A publicação não passou despercebida. Sofia Grilo, também atriz, não resistiu a comentar: «Mas tu não paras???». Já uma seguidora confessou: «Adoro Paris 😍». Entre gargalhadas e corações, ficou a certeza de que Ana Guiomar está a viver momentos que ficarão para sempre na memória.

Mas, o que está a deixar os seguidores intrigados é a companhia masculina que a atriz levou, que não é nada mais nada menos do que o seu irmão Leonardo.

Do azul cristalino da Croácia ao charme inconfundível de Paris, a atriz tem mostrado que sabe saborear cada viagem como um novo capítulo de felicidade. Entre destinos surpreendentes e reencontros com lugares icónicos, Ana Guiomar mostra-se radiante, pronta para regressar ao trabalho com energia redobrada.

Veja a galeria de fotos da viagem de Ana Guiomar a Paris e aproveite para ver, também, as imagens da viagem à Croácia.

O percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em 2004, a grande estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

De 2006 a 2010, após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento. Em 2017, regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

Em 2020, na telenovela “Amar Demais”, Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

Desde 2022 até agora, é em “Festa é Festa” que a atriz integra o elenco da novela de sucesso, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.

