Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Amor à Prova

Últimos episódios «Amor à Prova»: Já se sabe o motivo que levou Amália a abortar

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 47min
Últimos episódios «Amor à Prova»: Já se sabe o motivo que levou Amália a abortar - TVI

Este foi um dos grandes segredos da sua novela e é, agora, revelado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) encontra-se com Amália (Ana Guiomar), mas esta diz que não conseguiu trazer Nico (Salvador Biernat). Alice olha para ela desconfiada e pergunta-lhe se por acaso não está a querer ocupar o seu lugar na vida do seu filho.

Alice acusa Amália de ter perdido o bebé por ter ido para os copos com as amigas. Amália faz-se de vítima e diz que é nojento Alice estar a usar isso agora. Alice revela que sabe que ela foi para a cama com Tomás (João Jesus) e acha que lhe quer roubar o lugar na vida de Nico.

Recorde-se que Alice era das poucas pessoas que sabia este segredo:

Relacionados

Vem aí em «Amor à Prova»: David apanha Amália na cama com Tomás

Amor à Prova

Últimos episódios «Amor à Prova»: Vera garante a Cris que quer ajudá-lo a ficar com Nico

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Sozinhos no quarto, Melenia e André conseguem não ceder ao desejo?

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Foi assim que Cris e Vera se conheceram

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Vera avisa Tomás: «Somos farinha do mesmo saco. Não és mais esperto do que eu»

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova- Alice toma uma decisão drástica: «Eu e o Cris acabámos»

Amor à Prova
Hoje

Amor à Prova: Vera 'destrói' o coração de João

Amor à Prova
Hoje
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Ontem
1

Inês Aguiar, que arraso! Detalhe impressionante do conjunto da atriz deixa todos boquiabertos

A Fazenda
12 set 2024
2

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Ontem
3

Marta Andrino faz declaração de amor à mãe, Carla Andrino: «Tenho muita sorte, reconheço-a e admito-a»

Festa é Festa
8 ago 2024
4

Matilde Reymão publica vídeo a dançar. E o noivo deixa uma reação adorável

A Protegida
12 mar 2025
5

Últimos episódios «Amor à Prova»: Alice descobre que Amália se envolveu com Tomás e agride-a

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Últimos episódios «Amor à Prova»: Já se sabe o motivo que levou Amália a abortar

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Débora recebe provas sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Ontem

Nuno Pardal tem um irmão que também é ator. Surpreenda-se, pois conhece-o

A Madrasta
Ontem

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Ontem

Alerta em «Terra Forte»: Após sangrar, Dudu desmaia e é levado de urgência para o hospital

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Carla Andrino mostra que o amor continua mais forte do que nunca após 43 anos juntos: «Para a vida toda»

Ontem

Nuno Pardal tem um irmão que também é ator. Surpreenda-se, pois conhece-o

A Madrasta
Ontem

«Um sonho a ganhar forma»: Bárbara Norton de Matos partilha uma das maiores transformações da sua vida

Ontem

“Chorando o tempo inteiro”: Marta Melro em lágrimas num momento marcante da filha

Ontem

Muito próximos: Inês Aguiar surpreende ao aparecer ao lado de homem especial fora do país

Ontem

Relação de um dos casais mais acarinhados de Portugal chega ao fim: «Seguimos como amigos»

Ontem
Mais Fora do Ecrã