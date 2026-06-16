Últimos episódios «Amor à Prova»: Já se sabe o motivo que levou Amália a abortar

Em «Amor à Prova», Alice (Mafalda Marafusta) encontra-se com Amália (Ana Guiomar), mas esta diz que não conseguiu trazer Nico (Salvador Biernat). Alice olha para ela desconfiada e pergunta-lhe se por acaso não está a querer ocupar o seu lugar na vida do seu filho.
Alice acusa Amália de ter perdido o bebé por ter ido para os copos com as amigas. Amália faz-se de vítima e diz que é nojento Alice estar a usar isso agora. Alice revela que sabe que ela foi para a cama com Tomás (João Jesus) e acha que lhe quer roubar o lugar na vida de Nico.
Recorde-se que Alice era das poucas pessoas que sabia este segredo: