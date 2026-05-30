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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália droga Alice e coloca-a em risco de vida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 5min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália droga Alice e coloca-a em risco de vida - TVI

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Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) envia uma mensagem a Tomás (João Jesus) a dizer que já está em casa dele. Amália sonda Alice (Mafalda Marafusta) sobre ela estar ou não com Cris (José Condessa). Alice acha que a irmã se devia preocupar com a sua vida. Alice recebe uma chamada de Tomás, mas ignora. Amália insiste para que Alice atenda, mas entorna o frasco do sonífero na mesa. Não sabemos se chega a colocar no café de Alice.

Tomás pergunta por Alice e fica alarmado ao perceber que ela saiu com Nico (Salvador Biernat) de carro. Tomás liga a Amália e pergunta se ela fez o que combinaram.

Amália conta a Tomás que apesar de ter entornado o frasco, conseguiu colocar o sonífero no café de Alice. Tomás fica em pânico, pois Alice saiu de carro com Nico.

Recorde-se que Amália anda a agir nas costa de Alice:

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