«Passei uma grande vergonha em televisão»: Ana Guiomar não esquece o que aconteceu em direto

Ana Guiomar voltou a conquistar os seguidores com o seu sentido de humor ao recordar um episódio insólito vivido em televisão nacional. A atriz, que atualmente dá vida à personagem Amália em «Amor à Prova», republicou nas suas histórias de Instagram um vídeo antigo que rapidamente despertou a nostalgia dos fãs.

Conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e proximidade com o público, Ana Guiomar não hesitou em revisitar um momento marcante da sua passagem pelo icónico programa «Você na TV», apresentado por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

No vídeo em questão, a atriz surgia em estúdio a preparar uma receita de fricassé à brasileira, mas tudo acabou por correr de forma bem diferente daquela que tinha imaginado. Durante a emissão em direto, o prato acabou por cair no chão, protagonizando um momento inesperado e memorável.

Com o humor que a caracteriza, Ana Guiomar decidiu recordar o episódio vários anos depois e partilhá-lo novamente com os seguidores, aproveitando a ocasião para voltar a ensinar a receita: «Passei uma grande vergonha em televisão nacional, em direto.»

A frase acompanhou a publicação da atriz, que mostrou o antigo vídeo juntamente com a receita de fricassé à brasileira, encarando a situação com boa disposição e muita ironia.

A partilha rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que já conhecem o lado descontraído e espontâneo de Ana Guiomar. Ao longo dos anos, a atriz tem conquistado o carinho do público precisamente pela forma genuína como encara os momentos do quotidiano, incluindo aqueles que não correram como planeado.

Desta vez, foi um episódio vivido em pleno direto televisivo que voltou a arrancar sorrisos, provando que, mesmo os momentos mais embaraçosos, podem transformar-se em memórias inesquecíveis.