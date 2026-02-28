«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Ana Guiomar está a viver uma das fases mais felizes da sua vida profissional, consolidando o seu lugar na ficção nacional com um papel que tem conquistado o público. Atualmente, integra o elenco da novela Amor à Prova, onde dá vida a Amália, uma influencer animada, carismática e cheia de força, uma personagem que rapidamente caiu nas graças dos telespectadores e reforçou o reconhecimento da atriz junto dos fãs.

Paralelamente ao sucesso em televisão, Ana Guiomar mantém uma forte presença nas redes sociais, onde partilha momentos do seu quotidiano. Recentemente, publicou uma série de imagens que retratam diferentes instantes do seu dia a dia. No entanto, uma fotografia em particular chamou a atenção: a atriz surge a carregar uma cadeira de bebé dentro de um elevador, o que levou os seguidores a reagirem de imediato.

Na legenda da publicação, escreveu: «De volta a tudo! E a chuva também 🙄 1 como é que é? 2 spa incrível do @evolutionhotels, 3 drenagem de sonho sempre na @clinicarochelesilva, 4 pantufas do momento (atenção que eu odiava isto), 5 o mais próximo que tive da maternidade 🤣 6 amo eles todos»

A referência bem-humorada à maternidade gerou curiosidade e multiplicou os comentários. Entre as muitas reações, destacam-se mensagens como: « gata linda»; « sempre linda»; « Uau, cara de quem se deitou tarde.»; « . maternidade?»; « Linda parece um charme»; « "de volta a tudo"...inclui ao @diogovalsassina também?», entre muitos outros.

Entre o sucesso profissional e a partilha descontraída nas redes sociais, Ana Guiomar continua a mostrar-se próxima, espontânea e em sintonia com o público, numa fase em que a sua carreira e popularidade parecem estar em plena ascensão.