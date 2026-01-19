«Aquelas experiências para a vida»: Ana Guiomar vive ritual que nunca irá esquecer

"Que bela e maravilhosa surpresa": As imagens mais espetaculares da viagem de Ana Guiomar à Croácia

No ar com a novela Amor à Prova da TVI, a atriz Ana Guiomar aproveitou uns dias de férias em Moçambique para se conectar com a cultura local e viver experiências únicas. No passado sábado, dia 17 de janeiro, Ana partilhou nas redes sociais um vídeo emocionante, mostrando-se vestida a rigor e a participar ativamente nos costumes tradicionais do país.

No vídeo, a atriz surge com uma mala na cabeça, acompanhada de uma senhora local, enquanto cumpre um ritual tradicional chamado #lobolo. Ana explicou a experiência com entusiasmo: «Sabem aquelas experiências para a vida?! Foi hoje! Está feito o #lobolo. 💫 Manda a tradição que seja a irmã mais velha a levar a cabeça a mala com todas as roupas da cerimónia para a família e para a noiva. A única regra é não rir até levar a galinha ou o pato. Consegui a galinha, não foi mau 😅 Sejam muito felizes».

A partilha emocionou seguidores e amigos, que rapidamente comentaram a publicação com mensagens de carinho e humor. Entre os comentários, destacam-se: «Grande pinta», «Maravilhosa ❤️❤️ Granda mana» (Sara Prata), «A mana não brinca» (Silvia Rizzo), e «Excelente atriz, até parece que estava no congela 🤣🤣 bjs minha querida», entre muitos outros.

Com esta viagem, Ana Guiomar não só desfruta de um merecido descanso, como também aproxima-se das tradições culturais de Moçambique, mostrando aos fãs um lado mais genuíno, aventureiro e curioso da sua personalidade. Este momento marca mais uma experiência inesquecível da atriz, que continua a encantar o público dentro e fora dos ecrãs.