Passados quase 20 anos, ex-moranguitos reagem a fotos nostálgicas. Ana Guiomar não esconde a emoção

Dia da mulher: recorda as personagens femininas que mais marcaram os portugueses em Morangos com Açúcar

Marta Faial, a atriz que deu vida a Daniela em «Morangos com Açúcar», recorreu à sua conta de Instagram para recordar alguns momentos da série juvenil de maior sucesso nacional. Passadas quase duas décadas, a atriz decidiu revisitar o passado e partilhou com os seguidores fotografias da época, resgatadas do baú das memórias. A acompanhar as imagens, Marta Faial escreveu:

Há quase 20 anos, uma menina tímida, foi a um casting para uma série chamada Morangos com Açúcar sem saber bem o que a esperava. Ficou selecionada e toda uma paixão pela representação começou e nunca mais a quis largar.. Hoje, já não tão menina remexe nesta caixa cheia de memórias e tesouros e olha para trás com muito orgulho e gratidão por cada oportunidade que lhe foi dada. E agradece a cada colega incrível com quem partilhou e partilha esta aventura que é ser atriz. E com o coração cheio de sonhos, segue o seu caminho sempre em busca de novas conquistas e desafios. Venham mais 20 venham mais 40, venham muitos mais! Obrigada".

Ana Guiomar comentou: «Nossa», Paulo Vintém: «Tão bom», Oceana Basílio: «Também tenho imensas», Luís Lourenço: «Ohhhhhh 20 anos do maior projeto profissional das nossas vidas».

Os fãs da série que marcou gerções também reagiram: «Opá!! O verdadeiro baú », «Vocês fizeram a infância e adolescência de muitos de nós», «Saudades desses tempos que infelizmente ja nao voltam mais», «Parabéns Marta. GRANDE atriz», «Memórias boas» .

Marta Faial deu os primeiros passos na ficção entre 2005 e 2007, na série juvenil de maior sucesso nacional: os «Morangos com Açúcar», onde deu vida à 'pop star' Daniela, a eterna namorada de Crómio (Tiago Castro).

Depois disso, outros papéis se seguiram na TVI, como Leila («A Única Mulher»), Mónica («A Teia»), Sandra («Quero é Viver») e, mais recentemente, Helena (no filme de Natal «A Consoada»).

Em fevereiro de 2023, a atriz foi convidada do programa da TVI Ficção «À Conversa com Ana Rita Clara» e falou da relação com a mãe, Ana Marta, uma famosa manequim dos anos 80.

Veja aqui:

Recorde-se que Marta Faial foi mãe em 2021, das gémeas Maria Inês e Maria Beatriz.