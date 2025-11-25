«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

A atriz Ana Guiomar partilhou recentemente nas suas redes sociais uma homenagem muito emotiva ao seu avô, Cipriano, que faleceu em 2019, quando a atriz tinha 31 anos. A relação entre ambos era muito especial, marcada por carinho, proximidade e memórias inesquecíveis.

Hoje, Ana Guiomar decidiu recordar o avô com um story cheio de saudade e nostalgia, mostrando como a sua presença continua viva no seu coração: «Há dias que nos trazem uma Saudade maior, e com ela, vem uma alegria imensa sempre que o recordo. É porque correu tudo bem, como o previsto e no ciclo certo. Quando se escolhe a alegria diariamente, é difícil não deixar uma marca feliz. é quase Natal».

Com estas palavras, a atriz transmite uma mensagem de amor, gratidão e alegria, demonstrando que, mesmo na ausência física, a memória de quem amamos continua a influenciar a nossa vida de forma positiva. Este gesto de Ana Guiomar emocionou os seus seguidores.

É um exemplo de como a memória de entes queridos pode trazer conforto e felicidade, especialmente em épocas festivas como o Natal, quando as lembranças ganham ainda mais força. Ana Guiomar mostra que, apesar da saudade, é possível encontrar alegria e serenidade nas memórias felizes que guardamos daqueles que amamos.

Recorde-se que no programa «Goucha», a atriz falou com admiração da avó Alice e afirmou que aprendeu a perdoar com a avó. Ana Guiomar tem na avó uma das suas maiores referências.