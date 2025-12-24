Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Confortável, quente e colorido: o conjunto de Ana Guiomar que todos vão querer

Na véspera de Natal, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar o seu entusiasmo por esta época festiva, numa publicação que rapidamente conquistou os seguidores.

No dia 23 de dezembro, a atriz publicou um conjunto de fotografias no Instagram e acompanhou-as com uma legenda bem-humorada e cheia de espírito natalício:

«Pela cara não parece 😂😅 mas AMO esta altura do ano! Pelos amigos, pela família, pelos looks de bolas e laços, pelas ruas enfeitadas, por TUDO! Viva o Amor e o Natal.»

Apesar da brincadeira na descrição, os fãs não ficaram indiferentes às imagens e encheram a caixa de comentários com elogios. Entre as várias reações destacam-se mensagens como «Estás uma brasa», «Nossa Ana é um amor, adorei suas fotos. Feliz Natal» e «Cheia de pinta», demonstrando o carinho e admiração do público pela atriz.

Esta partilha surge numa fase especial da vida profissional de Ana Guiomar. A atriz terminou recentemente as gravações da novela «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália. A produção tem estreia marcada para breve na TVI, sendo um dos projetos mais aguardados do canal.

Entre o espírito natalício, o carinho dos seguidores e novos desafios profissionais a caminho, Ana Guiomar vive esta quadra com alegria, rodeada de amor, família e boas energias — exatamente como manda a tradição do Natal.