Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 18min
Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece» - TVI

A atriz falou sobre a quadra natalícia.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Na véspera de Natal, Ana Guiomar recorreu às redes sociais para partilhar o seu entusiasmo por esta época festiva, numa publicação que rapidamente conquistou os seguidores.

No dia 23 de dezembro, a atriz publicou um conjunto de fotografias no Instagram e acompanhou-as com uma legenda bem-humorada e cheia de espírito natalício:

«Pela cara não parece 😂😅 mas AMO esta altura do ano! Pelos amigos, pela família, pelos looks de bolas e laços, pelas ruas enfeitadas, por TUDO! Viva o Amor e o Natal.»

Apesar da brincadeira na descrição, os fãs não ficaram indiferentes às imagens e encheram a caixa de comentários com elogios. Entre as várias reações destacam-se mensagens como «Estás uma brasa», «Nossa Ana é um amor, adorei suas fotos. Feliz Natal» e «Cheia de pinta», demonstrando o carinho e admiração do público pela atriz.

Esta partilha surge numa fase especial da vida profissional de Ana Guiomar. A atriz terminou recentemente as gravações da novela «Amor à Prova», onde dá vida à personagem Amália. A produção tem estreia marcada para breve na TVI, sendo um dos projetos mais aguardados do canal.

Entre o espírito natalício, o carinho dos seguidores e novos desafios profissionais a caminho, Ana Guiomar vive esta quadra com alegria, rodeada de amor, família e boas energias — exatamente como manda a tradição do Natal.

Relacionados

«É tão bom ter este medo»: Ana Guiomar fala da mudança que precisava na vida profissional

«Última semana de...»: Ana Guiomar faz revelações na nova novela «Amor à Prova»

Mais Vistos

Natal sem erros: o truque essencial para cozer bacalhau no ponto certo

Ontem
1

Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Ontem
2

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma grave acusação a António

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
qui, 20 nov
4

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
5

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

A Protegida
Hoje

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Hoje

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Hoje

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Hoje

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Hoje

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Queridos Papás
Hoje

Aos 39 anos, empresária de sucesso deslumbra com corpo escultural em biquíni

Ontem

«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral

Ontem

«Que mulherão»: Apresentadora arrasa com imagens em lingerie e deixa fãs sem palavras

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã