Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Num registo espontâneo e divertido, mas deixando transparecer cansaço, Ana Guiomar partilhou nas redes sociais um desabafo que rapidamente captou a atenção dos seguidores. A atriz confessou estar a viver um daqueles dias em que tudo acontece ao mesmo tempo, para o bem e para o mal. «A vida é muito complicada», começou por dizer.

A atriz explicou que o dia começou com aquilo que descreve como um belo burnout matinal, depois da corrida para conseguir bilhetes para o concerto de NE-YO, que, entretanto, esgotou: «A pessoa vai fazer as unhas para o casamento do ano e já tinha ultrapassado às 9h05 o burnout que era os bilhetes para NE-YO», confessou, reconhecendo que o dia começou logo com a adrenalina no máximo.

«Fiquei felicíssima de ter conseguido», mas o descanso durou pouco. Minutos depois, recebeu mais uma notícia que a deixou ansiosa: a confirmação de que Rosalía vai dar um concerto em Portugal também: «Isto é muita emoção para um dia só. Isto é um belo dia de burnout», desabafou com o humor e a autenticidade que os seguidores tanto gostam.

Recorde-se que a atriz foi Marta Navarro, na 2ª temporada da série juvenil, e depois dessa muitas outras personagens se seguiram. Recentemente, foi a icónica Aida, de «Festa é Festa», mas participou em novelas como «Tempo de Viver» e «Amar Demais».