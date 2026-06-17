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Ana Guiomar mostra-se em companhia especial e declara-se: «É verdade, sabedoria e amor»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 20min
Ana Guiomar mostra-se em companhia especial e declara-se: «É verdade, sabedoria e amor» - TVI

Ana Guiomar teve um encontro inesperado com uma cara conhecida das redes sociais e não lhe poupou elogios.

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Ana Guiomar partilhou nas redes sociais uma publicação emotiva depois de um encontro com Nilsa Carona, onde revelou ter vivido “um dia tão bonito” e deixou no ar a promessa de contar em breve todos os detalhes do momento.

Na mensagem, Ana Guiomar começou por mostrar entusiasmo, confessando estar ansiosa por partilhar tudo o que aconteceu. A atriz explicou ainda a forma como certas ligações inesperadas nas redes sociais podem ganhar força sem explicação aparente, descrevendo esse tipo de relação como algo imediato e difícil de justificar.

Foi precisamente esse o caso com Nilsa Carona, a quem a atriz se referiu com grande carinho, sublinhando que se sentiu “colada” ao seu perfil desde o primeiro contacto online. Agora, após o encontro entre ambas, Ana Guiomar afirma ter encontrado uma explicação para essa ligação.

Na mesma publicação, a atriz deixou elogios fortes à criadora de conteúdos, descrevendo-a como alguém que “é verdade, sabedoria e amor”, numa mensagem que rapidamente gerou reações positivas entre os seguidores.

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A partilha acabou por destacar não só o encontro entre as duas, mas também a forma como as redes sociais continuam a criar ligações improváveis que, em alguns casos, se transformam em relações reais e significativas fora do ambiente digital.

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