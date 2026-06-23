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Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 3min
Ana Guiomar vive 'fase de ouro' e revela entusiasmo: «Estou ansiosa por partilhar tudo» - TVI

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Ana Guiomar continua a consolidar o seu lugar como uma das atrizes mais acarinhadas da ficção portuguesa. Com uma carreira marcada pela versatilidade e pela capacidade de interpretar personagens que conquistam o público, a atriz atravessa atualmente uma das fases mais positivas da sua vida profissional, somando novos desafios e mantendo uma forte ligação com os seus seguidores.

Ao longo dos últimos anos, Ana Guiomar tem sido presença assídua em vários projetos de sucesso da televisão nacional, afirmando-se como um dos rostos mais populares da representação em Portugal. A sua espontaneidade, sentido de humor e autenticidade, tanto dentro como fora do pequeno ecrã, têm contribuído para o carinho que o público lhe dedica.

Atualmente, a atriz integra o elenco da novela "Amor à Prova", onde dá vida a Amália, uma influencer energética, irreverente e profundamente ligada ao universo digital. A personagem tem conquistado os telespectadores pela forma descontraída como retrata a realidade das redes sociais e da criação de conteúdos, tornando-se uma das figuras mais comentadas da trama.

Histórias sem pausas?
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Fora da televisão, Ana Guiomar mantém uma presença muito ativa nas redes sociais, onde partilha regularmente momentos do seu dia a dia, bastidores de trabalho e episódios da sua vida pessoal, sempre com o humor que a caracteriza. Foi precisamente através de uma publicação recente que a atriz revelou estar a viver um período particularmente feliz, deixando ainda no ar a existência de um novo projeto que em breve será conhecido.

Na legenda da fotografia, escreveu: «Tirei esta fotografia durante um projeto muito feliz e estou ansiosa por partilhar tudo! Faltam 10 dias para as férias (grandes e de verdade). Ainda aí vem um festival e os 7 últimos espetáculos.»

A publicação rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios e mensagens de incentivo. Entre as muitas reações, destacam-se comentários como «Adoro essa vibe, estás mesmo à espera dessas magníficas férias», «Lindíssima», «És muito divertida», «Sempre linda, incomparável» e ainda a brincadeira «A almofada estava torta», demonstrando a cumplicidade que existe entre a atriz e os seus fãs.

Histórias sem pausas?
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Enquanto continua a dar cartas na ficção nacional, Ana Guiomar prepara-se agora para um período de descanso, mas antes disso ainda tem vários compromissos profissionais pela frente, incluindo um festival e os últimos espetáculos agendados. Ao mesmo tempo, deixou claro que um novo projeto está prestes a ser revelado, aumentando a expectativa dos seguidores, que aguardam com entusiasmo por conhecer este próximo desafio da atriz.

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