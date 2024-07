Ana Guiomar deixa recado a quem toma banhos de gelo: «Levamos vantagem»

Ana Guiomar rumou ao Oeste de Portugal, de onde é natural, para passar um dia de praia, onde aproveitou para deixar alguns recados.

Foi através de uma publicação de um conjunto de fotografias na praia, que a atriz esclareceu: «Vários recados. Iniciar bem o dia, antes de pagar no batente. Malta dos banhos de gelo, nunca se metam com malta que está habituada à temperatura da água do Oeste, levamos vantagem!».

«Começa hoje mais uma semana (última) de teatro e faltam 17 dias para as férias», revelou em jeito de conclusão.

Recorde-se que Ana Guiomar é do Ramalhal, aldeia do concelho de Torres Vedras. Fique a conhecer a atriz melhor: