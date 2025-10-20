Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

  • TVI Novelas
  • Há 46 min
Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir - TVI

Momento inesperado entre Ana Guiomar e o pai faz sucesso nas redes sociais

A atriz Ana Guiomar, de 37 anos, conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e sinceridade nas redes sociais, voltou a encantar os fãs ao partilhar um momento descontraído e cheio de humor em família.

A artista, que tem uma relação muito próxima com os seus, valoriza os momentos passados em família e não hesita em mostrar a naturalidade e cumplicidade que os une. Num story publicado nas redes sociais, Ana Guiomar partilhou uma brincadeira divertida com o pai que rapidamente arrancou gargalhadas aos seguidores.

No vídeo, a atriz questiona o pai sobre o que iria comprar na internet e acaba por se divertir com a resposta. O momento tornou-se ainda mais engraçado quando o pai de Ana pronunciou a palavra “tablet” de forma peculiar, levando a filha a “gozar” carinhosamente com a forma como ele o disse.

Entre risos, Ana Guiomar não conteve as lágrimas de tanto rir, mostrando-se genuinamente divertida e cúmplice do pai. A atriz terminou o vídeo a chorar a rir com a situação, revelando o seu lado mais espontâneo e familiar, algo que os fãs tanto apreciam.

Este momento simples, mas cheio de ternura, reforça aquilo que o público mais gosta em Ana Guiomar: a sua autenticidade e a forma como transforma o quotidiano em partilhas genuínas e alegres. Mais uma vez, a atriz provou que não é preciso grandes produções para encantar — basta ser verdadeira.

A atriz apesar de ser ligada à família e ao afeto não tem filhos, porém explicou tudo nesta entrevista profunda:

Veja aqui: 

