Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:16
Partilha da atriz cheia de boa disposição arrancou sorrisos aos seguidores.

Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.

E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:

 

  1. Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2).
  2. O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂
  3. Comecei a dar vida a uma Amália.
  4. Make up épica para a apresentação da grelha.
  5. Encontros felizes.
  6. Um sábado de sonho.
  7. Domingo a relaxar.

Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.

Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.

