Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.
E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:
- Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2).
- O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂
- Comecei a dar vida a uma Amália.
- Make up épica para a apresentação da grelha.
- Encontros felizes.
- Um sábado de sonho.
- Domingo a relaxar.
Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.
Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.