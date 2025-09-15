Ana Guiomar comete inconfidência: «Até tenho medo desta»

Ana Guiomar está de férias em destino paradisíaco, mas «estão 50°». Saiba onde está!

Ana Guiomar, atriz da TVI de 37 anos, partilhou nas redes sociais um desabafo divertido sobre o fim de uma semana e o arranque da nova semana, depois de dias particularmente intensos. «Até tenho medo desta!», escreveu, acompanhando a frase com um emoji bem revelador do espírito.

E motivos não lhe faltaram para sentir o peso da agenda. Numa lista descontraída, Ana fez o balanço da semana anterior, que teve de tudo um pouco:

Fui a Paris ver o Drake (já explico no 2). O @leonardofonseca___ é fã! Nota-se muito? 😂 Comecei a dar vida a uma Amália. Make up épica para a apresentação da grelha. Encontros felizes. Um sábado de sonho. Domingo a relaxar.

Entre trabalho, música e diversão, a atriz conseguiu condensar numa semana experiências que dariam para várias. Não admira que a nova comece com uma pitada de receio, mas sempre com o humor que lhe é característico.

Neste momento, Ana Guiomar está em gravações da nova novela da TVI «Amor à Prova», que promete tocar no coração dos portugueses.