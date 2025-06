Ana Guiomar abraça novo projeto ao lado de grandes nomes do panorama nacional

Ana Guiomar prepara-se para brilhar no grande ecrã com um novo projeto cinematográfico que promete conquistar o público português. A atriz revelou, nas suas redes sociais, que fará parte do elenco do filme «O Pátio da Saudade», realizado por Leonel Vieira, ao lado de alguns dos mais conceituados artistas nacionais.

Na sua conta de Instagram, Ana Guiomar partilhou o cartaz oficial do filme, acompanhado de uma mensagem entusiasmada: «No dia 14 de agosto chegamos às salas de cinema em todo o país! 🩵 Um filme de Leonel Vieira, da @volf.pt». A publicação foi imediatamente recebida com uma onda de apoio por parte dos seguidores, que não esconderam a animação: «Espectacular», «Que elenco! 😍 Deve estar brutal! 👏», «Yesssssss», «Fortíssima, minha fã favorita! 😎» são apenas alguns dos comentários que encheram a sua caixa de mensagens.

«O Pátio da Saudade» reúne um elenco de luxo, com nomes como José Raposo, Alexandra Lencastre, Gilmário Vemba, José Pedro Vasconcelos e Manuel Marques, para além de Ana Guiomar. A longa-metragem promete recuperar o espírito irreverente da Revista à Portuguesa, homenageando este género tão enraizado na tradição cultural do nosso país.

Também José Raposo, um dos atores mais queridos do público, fez questão de partilhar o seu entusiasmo por participar neste projeto especial: «‘O Pátio da Saudade’ é um filme em que gostei mesmo de participar! O riso e a Revista à Portuguesa são aqui tratados e elevados sem vergonhas nem preconceitos ‘à portuguesa’! Há muito que estou doido para voltar a fazer revista, apesar de no meu meio acharem que isso é de um tipo que é ‘menor’ como artista! Quero lá saber do que dizem… aliás, perdoo-lhes porque não sabem o que dizem…», escreveu o ator, numa publicação repleta de humor e autenticidade.

Com estreia marcada para o dia 14 de agosto, «O Pátio da Saudade» promete ser um verdadeiro tributo à comédia, ao talento nacional e ao espírito popular que tanto caracteriza o teatro de revista. Para Ana Guiomar, este é mais um passo numa carreira sólida e diversificada, que continua a conquistar o carinho do público português.