Festa é festa

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

  TVI Novelas
  • Há 1h e 17min
A atriz Ana Guiomar, conhecida pela sua boa disposição, genuinidade e sinceridade nas redes sociais, partilhou recentemente um momento descontraído que encantou os seguidores. Num storie publicado, a atriz fez um elogio entusiástico a um pijama que estreou com a chegada do outono, mostrando como pequenos detalhes de conforto podem transformar um dia cansativo.

Ana Guiomar explicou que, após um dia intenso de trabalho, a única coisa que lhe apetecia era vestir algo confortável. O pijama escolhido conquistou-a de imediato:
«Na rede vizinha até fiz um look para este pijama, estou apaixonada por isto! Estou muito contente porque eu cheguei a casa assim tipo morta, hoje nota-se não é, e estreei este pijama! Já está um pouco de frio, e tem uma bolsinha igual, dá para ir passear os cães, ir à bica… Não vou trabalhar com isto por vergonha mas adorava que é isto é muito fofo».

O pijama em questão é branco, com ursinhos espalhados por todo o lado, combinando conforto, charme e funcionalidade.

