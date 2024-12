Esta receita de Ana Guiomar é a escolha perfeita para a noite de Natal

Ana Guiomar, a atriz que interpreta Aida em «Festa é Festa», tem uma verdadeira paixão por culinária. Como forma de partilhar o seu amor pela cozinha, decidiu criar uma conta no Instagram, onde publica diversas receitas para deliciar os seus seguidores.

Recentemente, a atriz partilhou uma receita fácil e extremamente saborosa, perfeita para o Natal ou para jantares nesta época festiva. A receita chama-se "truffle de chocolate " ou, como a própria Ana Guiomar gosta de lhe chamar, «3 camadas de chocolate», uma verdadeira tentação para os amantes de chocolate.

Para esta sobremesa precisa de:

- sobras de um bolo ( ou usar de compra)

- fazer uma mousse de chocolate

.4 ovos

.250g de chocolate para culinária

.150g de manteiga

Como fazer?

«Derreter o chocolate com a manteiga em banho Maria, bater as claras em castelo e juntar tudo, adicionar as gemas e levar ao frio.

- 2 pacotes de natas frescas

. Bater as natas até estarem em ponto chantilly

- Bomboms a gosto#receitas #trifle».

Veja o vídeo partilhado por Ana Guiomar, aqui: