Amor à Prova

Primeiros episódios «Amor à Prova»: Amália trai o marido com alguém do seu passado

  • TVI Novelas
  Há 2h e 15min
Primeiros episódios «Amor à Prova»: Amália trai o marido com alguém do seu passado - TVI

Um passado que está bem presente.

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) foi ter com Carlos (Rodrigo Trindade), o ex-marido, à porta de uma casa de apostas e entrega um maço de notas ao homem que o está a agarrar. O homem confere o dinheiro e solta Carlos, que entra no carro de Amália e finge que ela é o seu TVDE.

Amália conduz muito irritada por ter de salvar Carlos mais uma vez. Este sabe que ela não tem outro remédio, pois esconde um segredo vergonhoso. Amália fica furiosa e quer obrigar Carlos a sair do carro, mas ele agarra-a e diz-lhe que não a quer magoar. Acabam por se beijar e o ambiente aquece.

