Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: Amália e Carlos seduzem-se enquanto planeiam manipular a família

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
Vem aí «Amor à Prova»: Amália e Carlos seduzem-se enquanto planeiam manipular a família - TVI

Amália continua jogo perigoso.

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar)critica Carlos (Rodrigo Trindade) por não ter conseguido seduzir Simone e por ambos estarem sob suspeita. Enquanto Carlos acha que o melhor é desistirem e deixar que Luz sofra com a traição, Amália insiste em continuar com o seu plano: manter os pais presos num casamento infeliz. Num momento de tensão e desejo, os dois acabam por se beijar e iniciar um encontro íntimo.

Mais tarde, Amália e Carlos vestem-se e retomam a normalidade. Amália recebe uma chamada do pai, à qual não reage com surpresa. Vítor (Diogo Infante) revela que Luz antecipou a viagem e partiu sozinha para o Japão e pergunta a Amália se já lhe contou sobre a traição, aumentando a tensão entre eles e abrindo espaço para novos conflitos.

