Amor à Prova

Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
Vem aí «Amor à Prova»: Vítor revela que quer contar a Luz sobre a traição - TVI

Vítor acusa Amália de precipitar tudo e promete agir sem limites.

Em «Amor à Prova», Amália (Ana Guiomar) nega veementemente ter pedido a Carlos (Rodrigo Trindade) que seduzisse Simone (Susana Arrais), assim como rejeita qualquer ligação ao polémico vídeo. Ainda assim, Vítor (Diogo Infante) mantém-se desconfiado, convencido de que há muito por esclarecer. Amália acusa-o de também ter muitas explicações a dar sobre todo o caso, mas Vítor explode, afirmando que isto não é apenas um caso qualquer e que fará de tudo para ficar com Simone.

Num desabafo carregado de emoção, Vítor admite que tentou agir da melhor forma, mas que Amália precipitou os acontecimentos. Revela ainda que não queria contar ainda a Nico (Salvador Biernat) sobre o divórcio iminente, mas quer ser ele próprio a confrontar Luz, confessando a traição e o desejo de ficar com Simone.

Perante a determinação de Vítor, Amália sente-se encurralada, sem saber como reagir, enquanto o clima de tensão entre ambos se intensifica, tornando inevitável a confrontação que se aproxima.

 

Amor à Prova

