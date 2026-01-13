Vem aí em «Amor à Prova»: Amália chantageia Carlos com vídeo humilhante

Em «Amor à Prova», Carlos (Rodrigo Trindade) chega à empresa com o curativo na cara e Simone (Susana Arrais) pergunta-lhe se está tudo bem. Ele disfarça e diz que bateu num armário. Depois recebe um vídeo de Amália (Ana Guiomar), onde se vê ele a ser escorraçado da casa de apostas e fica furioso. Vítor (Diogo Infante) também repara no curativo e pergunta a Carlos se a mãe lhe bateu.

Amália envia um áudio a Carlos para o avisar que se falar dos seus contracetivos a alguém, ela mostra o vídeo dele a ser escorraçado da casa de apostas.

De relembrar que eles escondem mais do que parece: