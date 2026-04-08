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É fã de Rosalía? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado que já está a dar que falar

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:35
É fã de Rosalía? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado que já está a dar que falar - TVI

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A cantora internacional Rosalía atua esta quarta e quinta-feira na Meo Arena, em Lisboa, para dois concertos que já se encontram completamente esgotados, confirmando o enorme entusiasmo dos fãs portugueses. O ambiente é de verdadeira euforia, com o público ao rubro para assistir a um dos espetáculos mais aguardados do ano.

Entre os muitos admiradores que não escondem a expectativa, destacam-se também várias caras conhecidas da televisão nacional. Uma delas é a atriz Ana Guiomar, reconhecida pelo seu bom humor, genuinidade e talento, que voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com um vídeo que rapidamente se tornou viral.

No registo partilhado, Ana Guiomar surge a cantar uma música de Rosalía ao lado do seu cãozinho, num momento descontraído e cheio de humor que tem feito rir quem acompanha a atriz. A espontaneidade e criatividade do vídeo não passaram despercebidas, gerando uma onda de reações divertidas e comentários entusiasmados.

A atriz acompanhou a publicação com a frase «Oremos con nuestros hijos, hoy y siempre.», reforçando o tom leve e cómico do momento. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e gargalhadas, com mensagens como «Tadinhaaaaaa», «A patinha, a língua, tão bom» e «hahahah tens de ser tu no confessionário», entre muitas outras.

Histórias sem pausas?
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Tudo indica que Ana Guiomar também marcará presença num dos concertos de Rosalía, mostrando que já está em contagem decrescente para uma noite que promete ser memorável. Entre música, humor e entusiasmo, a atriz junta-se assim à longa lista de fãs que aguardam com ansiedade por este grande espetáculo em Lisboa.

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