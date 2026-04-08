É fã de Rosalía? Ana Guiomar mostra vídeo inesperado que já está a dar que falar

A cantora internacional Rosalía atua esta quarta e quinta-feira na Meo Arena, em Lisboa, para dois concertos que já se encontram completamente esgotados, confirmando o enorme entusiasmo dos fãs portugueses. O ambiente é de verdadeira euforia, com o público ao rubro para assistir a um dos espetáculos mais aguardados do ano.

Entre os muitos admiradores que não escondem a expectativa, destacam-se também várias caras conhecidas da televisão nacional. Uma delas é a atriz Ana Guiomar, reconhecida pelo seu bom humor, genuinidade e talento, que voltou a conquistar os seguidores nas redes sociais com um vídeo que rapidamente se tornou viral.

No registo partilhado, Ana Guiomar surge a cantar uma música de Rosalía ao lado do seu cãozinho, num momento descontraído e cheio de humor que tem feito rir quem acompanha a atriz. A espontaneidade e criatividade do vídeo não passaram despercebidas, gerando uma onda de reações divertidas e comentários entusiasmados.

A atriz acompanhou a publicação com a frase «Oremos con nuestros hijos, hoy y siempre.», reforçando o tom leve e cómico do momento. Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios e gargalhadas, com mensagens como «Tadinhaaaaaa», «A patinha, a língua, tão bom» e «hahahah tens de ser tu no confessionário», entre muitas outras.

Tudo indica que Ana Guiomar também marcará presença num dos concertos de Rosalía, mostrando que já está em contagem decrescente para uma noite que promete ser memorável. Entre música, humor e entusiasmo, a atriz junta-se assim à longa lista de fãs que aguardam com ansiedade por este grande espetáculo em Lisboa.