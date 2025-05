Ana Guiomar declara-se a homem especial: «Vamos assumir o nosso...»

Ana Guiomar, de 36 anos, surpreendeu os seus seguidores com uma declaração muito especial nas redes sociais. A atriz partilhou no Instagram uma fotografia ao lado do apresentador e amigo Rui Maria Pego, também com 36 anos, acompanhada de uma legenda cheia de humor, cumplicidade e afeto:

“Intensidade, teimosia (minha e muita), alegria, temos! 🎈 Hoje no ‘Star Park’ na @tvioficial eu e o @ruimariapego vamos assumir o nosso amor e mostrar de que é feita uma amizade de muitos anos! Tantos, que ele foi comigo viver esta experiência.”

A publicação gerou de imediato uma onda de reações positivas, com seguidores a elogiar a dupla: “São os dois maravilhosos”, “Que sejam muito felizes”, “Olha que dois”.

Uma amizade sólida e cheia de história

Ana Guiomar e Rui Maria Pêgo são amigos há muitos anos, e a ligação entre os dois sempre foi marcada por boa disposição, companheirismo e uma enorme dose de sinceridade. A partilha da atriz é mais um reflexo da amizade genuína que os une — tão forte que chega a ser confundida com algo mais por quem vê de fora.

Esta “declaração de amor”, embora em tom divertido, mostra o valor que Ana dá às relações que constrói ao longo da vida, e a importância de manter por perto quem a faz rir, pensar e crescer.

De volta à TV com humor e emoção

A publicação refere-se ao programa “Starpark”, da TVI, onde os dois participaram como dupla, levando a sua energia contagiante ao ecrã. A cumplicidade entre Ana e Rui é visível e cativante, e esta partilha só aumentou o carinho dos fãs pela dupla.