Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:55
Sensual como nunca: a fotografia de Ana Guiomar que somou mais de mil gostos numa hora - TVI

Ana Guiomar deslumbra em fotografia sensual.

A atriz Ana Guiomar de 37 anos, voltou a captar a atenção nas redes sociais ao partilhar uma fotografia que já está a gerar enorme entusiasmo entre os seguidores. A imagem, para a revista internacional GQ em preto e branco, mostra a atriz num registo muito sensual, enquanto saboreia um fruto, revelando-se mais confiante e deslumbrante do que nunca.

Ana Guiomar acompanhou a publicação com uma legenda entusiasmada: «Vai ser SEMPRE uma das minhas fotografias preferidas by @branislavsimoncik para a @gqportugal. Vale emoldurar para meter no quarto?»

Veja aqui a fotografia: 

Os comentários à fotografia multiplicaram-se rapidamente, destacando a beleza e a elegância da atriz:
«Estás tão bonita, catano!», «Claro!!! Lindíssima», «Espetáculo, excelente foto!», «Espectacular, simmm em KING SIZE👌🏻», «Claro!! Numa tela enorme! ❤️❤️» e «Vale tudo ❤️», foram algumas das reacções mais entusiásticas.

Com este registo, Ana Guiomar não só reforça a sua imagem de atriz versátil e confiante, como também conquista os fãs com um estilo sofisticado e sensual, provando que continua a marcar presença de forma inesquecível no panorama mediático nacional.

Atriz conhecida por ser genuina e descontraída nas redes sociais fez recentemente um desabafo aos seguidores, ora veja: 

