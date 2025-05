Ana Guiomar partilha momento especial: «Está com vergonha de aparecer»

Ana Guiomar declara-se a homem especial: «Vamos assumir o nosso...»

Ana Guiomar assinalou um momento especial nas redes sociais com uma partilha cheia de estilo e boa disposição. A atriz publicou várias fotografias tiradas em Sesimbra, com uma vista deslumbrante para a praia, e revelou que estava a celebrar o aniversário do pai — ainda que este preferisse manter-se fora dos holofotes.

Nas imagens, a atriz surge com um conjunto encarnado, elegante e arrojado, composto por calças largas e um top com os ombros à mostra, que evidenciam o seu sentido de estilo. A atriz complementou o visual com um chapéu verde, igualmente estiloso, ideal para os dias quentes de primavera junto ao mar.

Ao fundo das fotos, vê-se discretamente uma cabeça a espreitar, o que motivou o comentário divertido de Ana: "O meu pai faz anos, mas está com vergonha de aparecer. 😂".

A publicação foi feita a partir da conta oficial do espaço @sesimbraoceanfront, um local conhecido pela paisagem de cortar a respiração sobre o mar e pelas experiências de luxo junto à costa. Os seguidores reagiram com carinho ao gesto e ao momento partilhado:

"Parabéns (nem de propósito)", "Parabéns ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Feliz aniversário ao papá 🥂🍾... a vista é de Sesimbra, não é?".

Veja a partilha, aqui: