«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa

Ana Guiomar voltou a arrancar gargalhadas no Instagram ao publicar um conjunto de fotografias que mostram o seu lado mais descontraído e divertido. Na legenda, a atriz explicou que, apesar de estar «de pijama», a sua energia interior era bem diferente. «Por dentro estou assim, como se fosse a um concerto da Taylor Swift… e isto não é IA», escreveu, exibindo um visual digno de estrela pop.

Nas imagens, Ana surge com uma peruca loira, vestida de rosa e com um chapéu de cowboy igualmente rosa, num estilo assumidamente inspirado no universo colorido e festivo da artista norte-americana. A brincadeira foi reforçada com a citação «I find myself runnin’ home to your sweet nothings», um verso da música "Sweet Nothing", de Taylor Swift.

O resultado foi uma publicação leve e divertida, que rapidamente conquistou elogios dos seguidores. Conhecida pelo seu humor e autenticidade nas redes sociais, Ana Guiomar mostrou mais uma vez porque é que os fãs adoram acompanhá-la: sabe equilibrar graça, espontaneidade e um toque de fantasia... mesmo quando, na realidade, está apenas de pijama.

Ana Guiomar está em gravações para «Amor à prova» e deu vida a Aida em «Festa é Festa»: