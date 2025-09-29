«Vim apaixonada...»: Ana Guiomar revela nova paixão

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

A atriz Ana Guiomar partilhou recentemente com os seus seguidores um momento de descontração, celebrando a chegada do Outono com entusiasmo. No seu post de Instagram, publicado a 27 de setembro de 2025, escreveu: «Parece que chegou o Outono… Dia de ir ver as novidades e tirar ideias…»

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que não pouparam elogios. Entre os comentários destacam-se mensagens como: «Muito top seu look, adorei Ana, parabéns, bjs», acompanhadas de vários outros comentários a enaltecer o look elegante da atriz e a sua habitual boa disposição, características que a distinguem junto do público.

Na imagem partilhada, Ana Guiomar surge a descer umas escadas vestida com um fato preto muito elegante, combinado com uma camisa branca trabalhada com brilhos, sapatos beges e uma mala pequenina com pequenos padrões em tons escuros. O conjunto revela um estilo sofisticado e cuidado, reforçando a sua imagem de referência no mundo da moda e lifestyle.

Para além da moda, parece que a atriz é também apaixonada por decoração, especialmente por tapetes, aproveitando a chegada do Outono para explorar novidades. No post, Ana demonstrou grande entusiasmo em conhecer todas as novidades de uma loja de decoração, partilhando com os seguidores a sua curiosidade e gosto pelo detalhe.

Com este tipo de publicações, Ana Guiomar continua a manter uma ligação próxima com os seus fãs, partilhando momentos do seu quotidiano e inspirando com o seu estilo, autenticidade e energia positiva. A atriz, conhecida pelo seu percurso na televisão e projetos digitais, confirma mais uma vez a sua capacidade de marcar presença nas redes sociais, seja através da moda, decoração ou lifestyle.

Relembre-se aqui da última polémica em que a atriz foi uma das vitimas. A atriz fez nas últimas horas uma "nota de esclarecimento" relativamente à sua colaboração com a agência e ao escândalo financeiro que envolve o fim da Glam.

Veja tambem:

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional - Novelas - TVI

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa - Novelas - TVI