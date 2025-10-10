Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Esta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, Ana Guiomar viveu um daqueles dias em que, como a própria descreveu, “tudo acontece”. A atriz partilhou o seu desabafo com os seguidores através do Instagram, num registo bem-humorado, mas com um toque de frustração.

«Sabem aqueles dias em que tudo acontece! Até o raio do teste que fiz no ‘vizinho’ dá mau resultado! 😤 Alguém sabe se está Mercúrio retrógrado?», escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nas imagens que partilhou, Ana mostrou o resultado do teste em questão — um daqueles testes de brincadeira que prometem “prever” o futuro. A resposta, contudo, não foi a mais animadora: vírus, escalar uma montanha e a morte.

Os seguidores não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com mensagens de apoio e muitos elogios: «Estava viciado o teste», «Bonito sorriso», «Belíssima», «Estás cada vez mais linda», escreveram alguns fãs, tentando animar a atriz.

Entre humor e ironia, Ana Guiomar mostrou mais uma vez a sua autenticidade e sentido de humor, características que a tornam uma das figuras mais acarinhadas da ficção portuguesa.

