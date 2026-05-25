Emocionada, Ana Guiomar vibra com a vitória do Torreense: «Eu não sei o que dizer»

A atriz Ana Guiomar que dá vida a Amália na novela «Amor à Prova», recorreu às redes sociais para festejar a vitória do Torreense no Jamor, através de uma publicação marcada pelo humor e pela emoção, acompanhada por imagens criadas com recurso a inteligência artificial. Natural de Torres Vedras, Ana Guiomar acompanhou a final pela televisão devido a compromissos de teatro em Lisboa, evidenciando a forte ligação que mantém à região Oeste, onde nasceu.

Ana Guiomar voltou a mostrar publicamente o carinho que sente pelo Torreense ao destacar, nas redes sociais, a presença do clube da sua cidade na final da Taça de Portugal, disputada frente ao Sporting, no Estádio Nacional, no Jamor. Na conta de Instagram da atriz, foi partilhada uma publicação onde o humor e a emoção se juntam para celebrar este momento histórico vivido pelo clube de Torres Vedras.

A atriz começou por publicar um story onde surge em grande entusiasmo com a vitória: «EU não sei o que dizer, não sei, não sei, não sei».

Mais tarde, partilhou também uma publicação criada com ajuda de inteligência artificial, na qual aparece com a camisola do clube: "Peço desde já, desculpa aos mais sensíveis... Se há Inteligência Artificial, que também seja para isto! Para eu ganhar vergonha e ir comprar uma camisola do clube da minha cidade. Viva o Torreense! 24, de Maio de 2026 e 70 anos depois o Torreense volta ao estádio do Jamor", escreveu.

A publicação rapidamente motivou várias reações entre os seguidores, pela forma espontânea e emotiva como a atriz viveu este momento, reforçando o orgulho que sente pelo clube da sua terra natal.

Natural de Torres Vedras, mais concretamente do Ramalhal, Ana Guiomar mantém uma relação muito próxima com a região Oeste, para onde regressa frequentemente para estar com a família. "Eu sempre vivi em Torres Vedras e sou muito ligada à zona Oeste ainda hoje. Quase todas as semanas lá vou. Tenho lá os meus avós, os meus pais, a minha família toda."

A atriz recentemente foi vítima de burla, ora veja: