Viralizou: Esta é a foto de Ana Guiomar que está a dar que falar

  • Joana Sequeira
  • Ontem às 13:50
Ana Guiomar surpreendeu os seguidores com uma foto sensual no Instagram, exibindo um decote revelador e lábios vermelhos. A atriz da TVI soma elogios.

Ana Guiomar, 36 anosvoltou a dar que falar nas redes sociais. A atriz partilhou, na sua página de Instagram, uma fotografia única e ousada, na qual surge com um decote revelador e os lábios pintados de vermelho vivo.

Veja a fotografia original, na publicação em baixo. 

 

 

A acompanhar o registo, escreveu: “Dia 22 de agosto, entrada de Sol em Virgem! 💫 Quem faz anos este mês que levante a mão. ✌🏻”

A publicação não passou despercebida e rapidamente se encheu de comentários elogiosos. Entre os seguidores, destacaram-se mensagens como Estás muito linda ❤️”, “Encantadora 😍😍😍”, “Lindona !!!!” e até um divertido “Tás um Miau do caraças!”.

Com esta partilha, Ana Guiomar mostra mais uma vez a sua espontaneidade e o carinho que mantém com os fãs, que a acompanham de perto tanto na televisão como nas redes sociais.

Biografia e percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar, nascida a 26 de agosto de 1988, em Lisboa, começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

  • 2004 – Estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

  • 2006 a 2010 – Diversidade de projetos na TVI. Após o sucesso nos “Morangos”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento.

  • 2017 – Regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

  • 2020 – “Amar Demais”. Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

  • 2022 – “Festa é Festa”. Atualmente, a atriz integra o elenco da novela de sucesso Festa é Festa, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos vários momentos cómicos de Ana Guiomar como "Aida" em contracena com Pedro Teixeira na novela "Festa é Festa."

 

Vida pessoal: a relação terminada com Diogo Valsassina

No campo pessoal, Ana Guiomar viveu uma relação sólida com o também ator Diogo Valsassina, com quem manteve uma história de amor discreta, mas muito acarinhada pelo público.

O casal, que se conheceu ainda nos tempos de Morangos com Açúcar, anunciou a sua separação em outubro de 2024, após mais de 18 anos de relacionamento, mas mantêm uma relação de amizade e continuam a participar nas vidas um do outro, inclusive passando férias juntos no Brasil em janeiro de 2025 e trabalhando em conjunto no palco. 

 

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.

Em cima, espreite as galerias de fotografias da atriz que preparámos para si.

